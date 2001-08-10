Стоимость минимального набора продуктов питания снизилась на Сахалине. К таким выводам специалисты островного министерства сельского хозяйства пришли.

В целом по региону средняя стоимость продуктовой корзины составила 5984,9 рублей, неделей ранее она стоила 6 029,8 рубля. Снижение составило 0,7%, а в денежном выражении – 44,9 рублей.

В социальных магазинах цена аналогичного набора в сравнении с прошлой неделей снизилась на 17 рублей или 0,3%. Теперь его стоимость - 5 350,8 рублей.

Как отметили в областном Минсельхозе, стоимость потребительской корзины снизилась в основном из-за удешевления сезонных овощей и картофеля. При этом темпы снижения цен на них перекрывают темпы роста стоимости других продуктов.

Так, за прошедшую неделю в среднем по районам фиксируют подорожание сахара, свежих огурцов и подсолнечного масла. При этом цены на сахар и растительное масло формируют с учетом отпускных цен на материке.

По данным Росстата, рост потребительских цен на сахар на минувшей неделе ускорился до 4,6% с 3,1% неделей ранее. В последнее время такой рост является самым высоким на продовольственном рынке в целом в России.

Рост цен на подсолнечное масло происходит из-за снижения урожая и девальвации рубля, отмечают специалисты. С середины августа в среднем по России подсолнечник подорожал примерно на треть. При этом рост розничной цены пока не такой значительный: 1 кг масла с начала года подорожал на 7% до 106 рублей.

Цены на остальные социально значимые продукты остаются относительно стабильными, незначительные колебания цен как в большую, так и в меньшую стороны в основном связаны с изменением ассортимента.