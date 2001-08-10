Тихоокеанское
информационное агентство
20 Октября 2020
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10:12, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

В Невельске на улице Казакевича укладывают асфальт

В Невельске на улице Казакевича укладывают асфальт

В Невельске продолжается ремонт автомобильной дороги по улице Казакевича, где сейчас проходят работы  по укладке первого слоя асфальбетонного покрытия.

Транспортная ситуация на данном участке дороги была проблемной в Невельске долгие годы. Жалобы на проблемный участок неоднократно озвучивали жители района, в том числе и через социальные сети.

Напомним, на участке дороги протяженностью 1000 м будет уложен новый асфальт, установят тротуары, а также лотки и бордюры.

Администрация Невельского района просит водителей быть осторожными во время движения по данному участку дороги по улице Казакевича – соблюдать дистанцию и скоростной режим.

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