Сайт Сахалинской областной библиотеки победил во Всероссийском конкурсе

Сахалинская областная универсальная научная библиотека завоевала диплом первой степени во Всероссийском открытом конкурсе-практикуме с международным участием «Лучший сайт учреждения культуры – 2020».

Независимый аудит сайта на соответствие требованиям к его структуре и наличию обязательной информации провело ООО «Западно-сибирский центр профессионального обучения». Эксперты оценили сайт по 33 пунктам, и по каждому из них он получил положительную отметку.

Открытый всероссийский конкурс-практикум с международным участием «Лучший сайт учреждения культуры – 2020» проводится для стимулирования применения современных информационно-коммуникационных технологий в учреждениях культуры. В этом году на конкурс заявились почти 150 библиотек, музеев, детских школ искусств, музыкальных школ, домов культуры, филармоний, театров из разных регионов страны.