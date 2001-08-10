Тихоокеанское
информационное агентство
20 Октября 2020
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Житель Ноглик смешивал табак с наркотиком и продавал своим клиентам
12:04, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Областной прокурор проверил качество жилья в Ногликах и остался недоволен

Областной прокурор проверил качество жилья в Ногликах и остался недоволен

Комиссионное обследование построенных в Ногликах домов провели прокурор области Вячеслав Шайбеков и заместитель председателя регионального правительства Сергей Олонцев. Основная цель их поездки - проверить качество строительства и встретится с жителями.

Как сообщает сахалинская прокуратура, под внимание комиссии попали многоквартирные дома № 64а по ул. Физкультурной и № 3 и 4 по Кварталу 8. Во время обследования удалось установить многочисленные нарушения - трещины на стенах квартир и подъездов и прочее.

Позже прокурор встретился с жителями Ногликского района и обсудил  вопросы соблюдения жилищного законодательства, в том числе и в отношении качества строительных работ, отсутствия надлежащего контроля за строительством домов и так далее. Участники встречи пожаловались на отсутствие газификации в отдельных домах, ненадлежащий температурный режим в квартирах.

Рассмотрение поступивших жалоб сахалинцев прокурор взял под личный контроль.

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