Областной прокурор проверил качество жилья в Ногликах и остался недоволен

Комиссионное обследование построенных в Ногликах домов провели прокурор области Вячеслав Шайбеков и заместитель председателя регионального правительства Сергей Олонцев. Основная цель их поездки - проверить качество строительства и встретится с жителями.

Как сообщает сахалинская прокуратура, под внимание комиссии попали многоквартирные дома № 64а по ул. Физкультурной и № 3 и 4 по Кварталу 8. Во время обследования удалось установить многочисленные нарушения - трещины на стенах квартир и подъездов и прочее.

Позже прокурор встретился с жителями Ногликского района и обсудил вопросы соблюдения жилищного законодательства, в том числе и в отношении качества строительных работ, отсутствия надлежащего контроля за строительством домов и так далее. Участники встречи пожаловались на отсутствие газификации в отдельных домах, ненадлежащий температурный режим в квартирах.

Рассмотрение поступивших жалоб сахалинцев прокурор взял под личный контроль.