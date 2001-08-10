Сахалинский воздух планируют сделать чище к 2025 году
В Сахалинской области проведут всероссийский эксперимент по снижению парниковых выбросов в атмосферу. Готовится проект Федерального закона, который закрепит статус Сахалинской области как пилотного региона в проведении эксперимента. Эта работа позволит не только снизить углеродный след и улучшить экологическую ситуацию на островах, но и укрепить экономику. Такая информация была озвучена на совещании в областном правительстве, которое провел губернатор Валерий Лимаренко.
Россия взяла на себя обязательства по Парижскому соглашению о климате, которое регулирует меры по снижению содержания углекислого газа в атмосфере. Чтобы отработать нормативно-правовые, экономические и технологические аспекты, решено провести эксперимент на территории одного региона, а затем масштабировать результаты на всю страну. По такому же пути пошли многие развитые страны – Китай, Япония, Канада, США.
– Мы стремимся, к тому, чтобы острова были чистыми. Мы ставим амбициозные задачи по развитию альтернативной, в том числе водородной, энергетики. Такую потребность диктует сегодняшний мир, – сказал Валерий Лимаренко. – Кто не изменится, тот может сильно отстать. Необходимость контролировать выбросы в атмосферу – это, на первый взгляд, ограничения для бизнеса. Но, на самом деле, это большие возможности. Мы создаем новые, экологически чистые условия для жителей и инвесторов, диверсифицируем и укрепляем экономику, повышаем роль Сахалинской области на международной арене.
Программы по уменьшению углеродного следа уже реализуют крупные нефтегазовые компании, работающие в рамках проектов «Сахалин-1, 2, 3». Сегодня стоит задача – создать единую систему контроля за парниковыми газами для всего островного региона.
– Хорошие перспективы для сокращения вредных выбросов дает использование возобновляемых источников энергии – ветра, энергии океана, тепла недр. А потенциал развития водородной энергетики в качестве новой экспортной отрасли создает основу для перехода на чистое производство в разных секторах экономики. Сахалин был пионером в СПГ. Этот опыт дает возможность стать первыми и в области альтернативной энергетики, – отметил заместитель председателя областного правительства Вячеслав Аленьков.
Этот проект важен не только для Сахалинской области, но и в целом для России. Он позволит активизировать международное сотрудничество по климатическому и экологическому направлению. Планируется создать торговую систему для операций с углеродными единицами на внешних и внутренних рынках.
– Основные торговые партнеры России идут к углеродной нейтральности, и в будущем крупные экономики мира не будут сотрудничать со странами, где не ведется подобная работа. Углеродная нейтральность не значит, что выбросы равны нулю. Это значит, что они компенсируются поглощением парниковых газов. В Сахалинской области, по предварительной оценке, хорошие показатели по этому соотношению, – сказала руководитель климатического проекта Динара Гершинкова. Ранее она вела подобную работу в крупных госкорпорациях и Администрации Президента.
В островной области уже приступили к подготовке климатического эксперимента. Было подписано соглашение с Институтом глобального климата и экологии имени Израэля. На базе Сахалинского госуниверситета создается региональный климатический центр.
Важной составляющей в работе по уменьшению выбросов в атмосферу являются другие масштабные программы – по стопроцентной газификации островов, переводу автотранспорта на экологически чистое топливо, модернизации ЖКХ.
Помощник Президента Максим Орешкин поддержал Сахалинскую область в качестве пилотного региона и поручил сформировать межведомственную рабочую группу. Сейчас совместно с Минэкономразвития РФ идет разработка проекта Федерального закона. В начале следующего года документ планируется направить в Госдуму.
Эксперимент рассчитан на 5 лет. Есть цель – подготовить Сахалинскую область к углеродной нейтральности к 2025 году.
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