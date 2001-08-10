Сахалинский гид-экскурсовод Федор Поволкович стал лучшим на всероссийском конкурсе

Церемония награждения победителей всероссийского конкурса «Лучший по профессии в индустрии туризма» состоялась в Москве в рамках официального открытия XXIII Международного выставочного проекта «PIR Expo». В номинации «Лучший гид (экскурсовод)» сахалинец стал единственным призером из представителей Дальнего Востока.

– Я безмерно рад и горд представлять наш регион на таких масштабных мероприятиях. Это неожиданная и очень приятная награда. Поэтому поздравляю всю Сахалинскую область с такой значимой победой, – поделился эмоциями Федор Поволколвич.

В этом году в федеральном этапе конкурса участвовали 136 специалистов из 45 субъектов страны – менеджеры туристических агентств, гиды, сотрудники ресепшен гостиниц, горничные, прошедшие региональный этап. Участники демонстрировали свои профессиональные знания и умения, выполнили творческую работу. Конкурсантов оценивали ведущие профильные эксперты отрасли.

– Поздравляю всех победителей, вы молодцы! Но мы на этом не будем останавливаться. Это только начало. Впереди много системной работы, чтобы отрасли индустрии гостеприимства в нашей стране стали еще более конкурентными, процветали и радовали еще больше российских и зарубежных граждан, – обратилась к победителям руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

Победители и призеры конкурса получили дипломы, сувениры и денежные сертификаты.

Отметим, в конкурсе «Лучший по профессии в индустрии туризма» могут участвовать специалисты из всех субъектов РФ со стажем работы не менее трех лет по соответствующей профессии. На первом этапе проводятся теоретические и практические соревнования на уровне регионов и отраслевых объединений – в этом году в них приняли участие более 600 специалистов. Второй этап – федеральный – выявляет победителей в нескольких номинациях и подноминациях, перечень которых ежегодно утверждается приказом Ростуризма. Подробная информация о порядке проведения конкурса опубликована на официальном сайте Ростуризма и официальном сайте конкурса.