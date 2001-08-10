Более 200 семей в Южно-Сахалинске переедут из аварийного жилья в новостройку

Строительство 17-этажного дома по улице Поповича, 18 в областном центре должно завершиться к 1 декабря. Губернатор Валерий Лимаренко проконтролировал ход работ на этом объекте, а также осмотрел будущую станцию скорой помощи на улице Бумажной.

Новостройка для переселения южносахалинцев из аварийного фонда готова уже на 85 процентов. В доме 207 квартир, предусмотрена подземная парковка. Сейчас идет устройство навесного вентилируемого фасада, внутренние отделочные работы, монтаж сантехнического оборудования, установка витражей. Подрядчик (ООО СКФ «Сфера») идет точно по графику, чтобы новоселы смогли переехать до Нового года.

По заведенной традиции будущие жильцы осматривают свои квартиры на этапе строительства.

– Важно высказывать свои замечания и пожелания, и подрядчик их учтет. Возьмите карандаш и пройдите по каждой комнате. Вы въезжаете на долгие годы, нужно, чтобы во всем был порядок, – сказал Валерий Лимаренко, обращаясь к жильцам.

Светлана Разумовская после осмотра своей двухкомнатной квартиры осталась довольна. С мужем и сыном они переедут из аварийной двухэтажки напротив.

– Мы очень рады остаться в своем районе. Не придется менять школу, привычный уклад жизни. Мне все очень нравится! Большая прихожая – можно будет сделать вместительный шкаф. Ребенок больше всего переживал, что в детской не будет места для ударной установки. Но я теперь вижу, что все прекрасно встанет, – поделилась Светлана.

Глава региона отметил, что Сахалинская область первой в стране завершает программу расселения аварийного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. Следующий шаг – полностью закрыть проблему за пять лет. Для ускоренного решения вопроса островная область планирует стать пилотным регионом в реализации новой федеральной программы переселения.

Еще одним пунктом посещения стала строительная площадка новой станции скорой помощи. В одном здании объединятся три важнейшие оперативные службы – скорой помощи, медицины катастроф и информационно-аналитический центр.

– Правило золотого часа, когда мы должны прийти на помощь пациенту, будет соблюдаться неукоснительно. С помощью единого управления мы будем сразу получать информацию о свободных койках в стационарах, необходимых медикаментах и оборудовании. Если мы прогнозируем, что пациент тяжелый, тут же активируется санавиация и решается вопрос о скорейшей транспортировке в областной центр, – пояснил министр здравоохранения Сахалинской области Владимир Кузнецов. – Мы довольны тем, как ведутся строительные работы. Это будет хороший подарок сахалинским работникам скорой помощи, которые сегодня работают в стесненных условиях.

Объединенная служба расположится на площади 13 тысяч квадратных метров. Здесь будут оборудованы крытая стоянка для машин скорой помощи, все необходимые помещения для организации выездов бригад, комнаты отдыха для сотрудников между вызовами и даже спортивный зал.