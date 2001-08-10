Послание в бутылке, которое путешествовало 25 лет, нашла сахалинка
Послание в бутылке, которое путешествовало 25 лет, нашла сахалинка на мысе Слепиковского. Об этом пишет astv.ru.
"Мы с мужем поехали из Южно-Сахалинска в Холмский район. Гуляли по мысу Слепиковского. Уже собирались уходить, когда увидели метрах в 20 от кромки воды бутылку. В ней что-то лежало. Мы заинтересовались, решили посмотреть - что внутри. Открыть сосуд оказалось не так-то просто. Видимо, бутылка долгое время провела в воде, и крышка будто припаялась к ней.
Открыли сосуд, а в нем записка с надписью: "Вам привет от Serzha!", росписью и датой 27.11.1995. В записке - жевательная резинка, уже частично разложившаяся. Кто был автор? В каком месте он отправил в плавание свое послание? Найти бы его. Интересно", - рассказала astv.ru Наталья, которая нашла сосуд.
Как говорит заведующая научно-
"Обычно автор послания указывает место, откуда отправляет бутылку в плавание, свою фамилию. Но в данном случае этого нет. В 1995 году в таких бутылках продавали японские газированные напитки. Возможно, автор был в Японии и поделился радостью, мог отправить бутылку за борт и с судна, а мог и вовсе находиться на Сахалине", - говорит Татьяна Чайченко.
Сахалинка, обнаружившая послание, все же надеется, что найдется тот, кто его написал. Наталья просит тех, кто может пролить свет на эту историю, написать ей в директ в instagram.
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