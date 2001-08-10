В Администрации Поронайского городского округа обсудили меры по профилактике коррупции

В Поронайске прошло заседание Совета при мэре по противодействию коррупции в органах местного самоуправления. На заседании рассматривался ряд актуальных вопросов по профилактике коррупционных правонарушений в органах местного самоуправления, бюджетных учреждения и предприятиях, сообщили в администрации района.

Руководители органов Администрации Поронайского городского округа отчитались о мерах, принимаемых в соответствующих органах Администрации, по повышению эффективности контроля за соблюдением муниципальными служащими требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции. Так, за второе полугодие 2019 года проведено 37 экспертиз принятых нормативных правовых актов на наличие коррупциогенных факторов в рамках осуществления мониторинга правоприменения и экспертизы проектов нормативных правовых актов. Докладчики проинформировали, что за предоставление недостоверных сведений о доходах за 2019 год привлечено к ответственности 23 муниципальных служащих.

На Совете заслушаны отчеты о работе по профилактике коррупционных правонарушений за 2019 год в подведомственных муниципальных учреждениях и предприятиях Поронайского городского округа.

Отдельный блок вопросов касался работ, которые проходят во всех учреждениях и предприятиях, подведомственных Администрации, в сфере профилактики и противодействия коррупции: распространение памяток по вопросам противодействия коррупции, разработаны локальные нормативные акты по предупреждению коррупции, проведение семинаров и методических занятий и разъяснение мер по предупреждению коррупции в подведомственных муниципальных учреждениях.

Проводимый анализ показал, что мероприятия по профилактике коррупции позволили не допустить совершения серьезных коррупционных правонарушений в органах местного самоуправления, учреждениях и предприятиях. Завершением совещания стало утверждение плана работы Совета на IV квартал 2020 года, который состоится в декабре.