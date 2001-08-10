Тихоокеанское
информационное агентство
21 Октября 2020
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10:12, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

В Поронайском районе начался прием заявок на перевод автомобилей на газомоторное топливо

Жителей Поронайска предлагают обращаться по вопросам перехода автомобилей на природный газ в отдел ЖКХ Администрации Поронайского городского округа  по телефону 5-60-03 (доб.128).

Напоминаем, что субсидирование сводится к возмещению затрат на переоборудование автотранспортных средств (не старше 20 лет) специализированными сервисами. Субсидия направлена на частичные компенсационные выплаты гражданам, связанные с возмещением расходов по переоборудованию транспорта на газомоторное топливо в период 2020 - 2025 гг. в размере 100% стоимости услуг, но не более 150 тысяч рублей, за единицу автотранспорта.

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