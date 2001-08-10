Более 400 сахалинцев зарегистрировались на «Ночной забег»

Продолжается прием заявок на участие в финальном забеге сезона. Массовый старт пройдет 24 октября в вечернее время в островной столице. Дистанция составит порядка 3 км. Уже зарегистрировались более 400 человек.

Завершением бегового сезона на Сахалине станет «Ночной забег». 24 октября в 19:30 состоится церемония открытия, массовая разминка и старт. Любителям бега предстоит преодолеть маршрут от площади Славы до средней станции СТК «Горный воздух».

Организаторы обеспечат участников налобными фонариками для соблюдения безопасности, а на финише спортсменов будут ожидать розыгрыши от партнеров, угощения и горячий чай.

Принять участие в забеге может любой желающий от 7 до 64 лет при наличии медицинского заключения. Участники забега младше 18 лет должны предоставить письменное разрешение от родителей. Лицам старше 65 лет рекомендуется ограничить посещение мероприятия, в связи с эпидемиологической обстановкой. Регистрация завершится 23 октября в 23:59.

Пройти регистрацию можно по ссылке https://forms.gle/VEkpwf32vdVp9Y248

Организатором мероприятия выступили областной минспорт, Центр спортивной подготовки Сахалинской области совместно с администрацией города Южно-Сахалинска, областной федерацией легкой атлетики, СТК «Горный воздух», а также бегового клуба «Runsakh», компанией «Министерство праздников» и Sunlight.