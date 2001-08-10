Новый сквер десантной доблести появится в Южно-Сахалинске

Участок для сквера десантной доблести и отваги подбирают в Южно-Сахалинске. Идею создать озелененную территорию с мемориальным комплексом, посвященным событиям Курильской десантной операции августа 1945 года, предложил руководитель областной общественной организации ветеранов ВДВ и подразделений специального назначения Алексей Лотто.

Как сообщили в мэрии областного центра, в муниципалитете идею общественников поддержали. Сейчас специалисты администрации подбирают подходящий земельный участок для воплощения проекта

- Мы хотим привлечь к оформлению сквера детей. Мы планируем использовать фрагменты детских рисунков в композициях будущего сквера — в камне, в металле и других материалах, — рассказал Алексей Лотто.

Лучшие работы выберут по результатам конкурс на военную тему. С началом учебных дней юные сахалинцы могут принести их в свою школу, оттуда их передадут организаторам. Сделать это нужно до 2 ноября

Победители и призеры смогут не только увековечить свои работы в городском пространстве, но и будут приглашены на экскурсию на полигон, где познакомятся с боевым оружием и современной военной техникой.