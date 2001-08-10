На Сахалине стартовала «Школа будущего студента»

Открытие нового профориентационного проекта «Школа будущего студента» прошло вчера, 20 октября, в стенах Сахалинского государственного университета. Проект должен помочь выпускникам школ определиться с будущей профессией.

«Школа будущего студента» – это совместное начинание Сахалинского госуниверситета и министерства образования Сахалинской области. Сейчас в новую школу зачислено более 150 учащихся из 10 и 11 классов Холмска, Корсакова, Невельска, Южно-Сахалинска.

– Выбор будущей профессии – серьезный и ответственный шаг в жизни каждого человека, требующий подготовки и знаний, времени на раздумья и не терпящий легкомысленности, – отметила в приветственном слове врио ректора СахГУ Мария Ганченкова. – От правильности выбора будущей профессии зависит душевное равновесие и материальное благополучие во взрослой жизни. Существующий в нашем университете спектр образовательных программ охватывает различные направления, знакомство с которыми поможет вам понять, с какой сферой связать будущую карьеру.

Ученики школы, направленной на развитие научного и творческого потенциала, получают уникальную возможность познакомиться с университетской жизнью и сделать первый шаг в определении своей будущей профессии. Вместе со студентами им предстоит стать участникам образовательной форсайт-сессии и представить свой университет будущего.

– Очень здорово, что коллеги из СахГУ решились на такой проект, – выразила мнение первый заместитель министра образования Сахалинской области Светлана Мирова, обращаясь к ребятам. – Перед многими стоят муки выбора: куда я должен пойти, где я пригожусь, что мое, что не мое. И если «Школа будущего студента» поможет вам определиться, это будет здорово! И очень хотелось бы, чтобы СахГУ стал вашим университетом.

Образовательная программа для старшеклассников предусматривает работу профильных школ, мастер-классы от индустриальных партнеров университета, тренинги, интерактивные занятия, научно-популярные лекции от ведущих преподавателей вуза, знакомство с профессорско-преподавательским составом СахГУ, совместные проекты, экскурсии в научные лаборатории и центры. Также школьники могут принять участие в предметной «Олимпиаде СахГУ» и получить дополнительные конкурсные баллы при поступлении в островной вуз. Помимо этого, все слушатели школы будут принимать участие в общеуниверситетских студенческих мероприятиях научно-популярного и творческого характера.

– Знаете, в чем отличие вас от школьников из других регионов? Они будут только натаскивать себя к ЕГЭ, а вы уже окунетесь в студенческую жизнь. И это, я считаю, круто! – уверен заместитель министра цифрового и технологического развития Сахалинской области Евгений Гетц. – Безусловно, эта школа крайне важна. Потому что через четыре года в Сахалинской области начнется реализация прорывных проектов, которых сейчас вообще нет в стране. Мы запускаем такие вещи, о которых будут говорить не только в России – та же водородная тематика, климатическая тематика, экономика океана.

Школа будущего студента будет полезна не только ученикам, но родителям и учителями. На базе школы будет организован «Лекториум для родителей» – система лекционных занятий, где родители не только осваивают азы психологии общения с детьми разного возраста, но и сами становятся активными участниками школьного педагогического процесса. Помогать родителям и педагогам будет профессорско-преподавательский состав Института психологии и педагогики СахГУ. Также родителей и школьников ждут встречи с представителями приемной комиссией и директорами институтов и колледжей вуза.

– Я для себя выбрал «Школу востоковедения». Вместе с классом я был на «Университетских субботах», где посещал мастер-классы по каллиграфии. Уже сейчас начинаю присматриваться к СахГУ, чтобы в будущем стать учителем корейского языка, – поделился планами одиннадцатиклассник Михаил.

Часть мероприятий будет проходить в онлайн-формате, поэтому к ним могут подключиться учащиеся школ муниципальных образований региона. Все трансляции можно будет посмотреть на Youtube-канале университета.

По завершении школы всех участников ждет выпускной вечер и сертификаты.