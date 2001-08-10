Почти 90% сахалинцев подхватили коронавирус на работе
В 80-90 процентах случаев жители Сахалинской области заражаются коронавирусом из-за игнорирования антисептиков для обработки рук, масок и социальной дистанции. А вот посещение кинотеатров здоровье островитян почти не портит. Статистикой развития инфекции в островном регионе поделилось управление Роспотребнадзора.
По данным ведомства, за отчётную неделю по сравнению с предыдущей на 51% увеличилось количество пострадавших, имевших контакт с больными. Дома вирус подхватили лишь 10,4% заболевших, а на работе - 89,5%.
Вероятными причинами и факторами инфицирования стали:
- несоблюдение социальной дистанции - 78,3%;
- неиспользование антисептиков для обработки рук - 90,3%;
- неиспользование масок в общественных местах (магазины, общественный транспорт) - 88,3%.
Для сравнения лишь 2,9% заболевших посещали кинотеатры в масках, соблюдая социальную дистанцию (в залах сидели в шахматном порядке через два кресла).
В Сахалинской области продолжается рост количества заразившихся. За неделю эксперты сделали 2 915 тестов на 100 тысяч населения, что выше предыдущего показателя на 36%.
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