Почти 90% сахалинцев подхватили коронавирус на работе

В 80-90 процентах случаев жители Сахалинской области заражаются коронавирусом из-за игнорирования антисептиков для обработки рук, масок и социальной дистанции. А вот посещение кинотеатров здоровье островитян почти не портит. Статистикой развития инфекции в островном регионе поделилось управление Роспотребнадзора.

По данным ведомства, за отчётную неделю по сравнению с предыдущей на 51% увеличилось количество пострадавших, имевших контакт с больными. Дома вирус подхватили лишь 10,4% заболевших, а на работе - 89,5%.

Вероятными причинами и факторами инфицирования стали:

несоблюдение социальной дистанции - 78,3%;

неиспользование антисептиков для обработки рук - 90,3%;

неиспользование масок в общественных местах (магазины, общественный транспорт) - 88,3%.

Для сравнения лишь 2,9% заболевших посещали кинотеатры в масках, соблюдая социальную дистанцию (в залах сидели в шахматном порядке через два кресла).

В Сахалинской области продолжается рост количества заразившихся. За неделю эксперты сделали 2 915 тестов на 100 тысяч населения, что выше предыдущего показателя на 36%.