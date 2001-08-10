Студенты СахГУ познакомятся с цифровой трансформацией Южно-Сахалинска
Студенты Сахалинского государственного университета примут участие в проекте подготовки к цифровой трансформации Южно-Сахалинска «Цифровой муниципалитет». Соответствующая договоренность достигнута между руководством города и вуза. Будущие специалисты смогут на практике разобраться, как осуществляется анализ и моделирование рабочих процессов, повышение эффективности функций, разработка цифровых решений.
- Сегодня в муниципалитете идет комплексная работа по цифровой трансформации, которая затрагивает все сферы деятельности. Мы считаем, что будущие управленцы, IT-специалисты, возможно, даже наша смена должны стать участниками этого процесса. Это позволит им получить хорошие практически навыки для будущей профессиональной деятельности, - отметила директор департамента кадровой политики городской администрации Юлия Журбина.
Напомним, совместный проект администрации Южно-Сахалинска и АО «Русатом инфраструктурные решения» (РИР) по подготовке областного центра к цифровой трансформации стартовал в начале лета. По итогам проекта будет проведена цифровизация «под ключ» 10 наиболее важных и трудоемких процессов, составлена опись 1200 рабочих процедур и дорожная карта последующей цифровой трансформации. Среди ожидаемых эффектов — уменьшение бюджетных затрат, сокращение времени предоставления услуг населению и другие.
По словам проректора по воспитательной работе и социальным вопросам СахГУ Светланы Барышниковой, участие студентов в проекте поможет им, в первую очередь, получить новые навыки и компетенции.
- Будущее, безусловно, за цифровыми проектами. И те, кто уже сейчас начинает осваивать новые направления, будут лидерами на рынке труда. Возможно, именно нашим студентам придется стать в авангарде, а может даже и разработчиками новых технологических решений и помочь городам стать более комфортными для их жителей, - заключила она.
Подробнее о процессе цифровой трансформации можно узнать в телеграмм-канале «Цифровой Южно-Сахалинск», а также на сайте администрации в тематическом разделе «Умный город».
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