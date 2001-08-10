Аэрофлот отменяет плату за внесение изменений в авиабилеты по России
Аэрофлот отменяет плату за внесение изменений в авиабилеты экономического класса по всем внутрироссийским направлениям.
Правило действует для всех билетов экономического класса, приобретенных начиная с 16 октября 2020 года, с датой вылета, указанной в билете, до 25 марта 2021 года включительно.
Внесение изменений в условия договора воздушной перевозки пассажира без взимания платы возможно при условии переоформления полностью или частично неиспользованного авиабилета при обращении не позднее 30 минут до времени отправки рейса, указанного в оформленном билете.
Для изменения даты и переоформления билета необходимо обратиться по месту приобретения авиабилета или в контакт-центр Аэрофлота по круглосуточным телефонам: +7(495)223-5555 (Москва), 8(800)444-5555 (звонок по России бесплатный), *555 (для мобильных телефонов).
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
11:32 Сегодня Аэрофлот отменяет плату за внесение изменений в авиабилеты по России
09:34 Сегодня Еще 76 случаев заражения коронавирусом зафиксировали на Сахалине и Курилах
10:42 Сегодня В районе поликлиники №1 начнет работать светофор
10:12 Сегодня Проезд по улице Карпатской закрыли на сутки в Южно-Сахалинске
17:12 15 Октября Выездная диспансеризация трудовых коллективов проходит в эти дни в Южно-Сахалинске
10:42 15 Октября Сахалинская область расширяет сотрудничество с Санкт-Петербургским университетом аэрокосмического приборостроения
12:04 15 Октября Перекресток улиц Комсомольской и Пограничной откроют после 25 октября
16:42 16 Октября Вакцину от COVID-19 будут испытывать на сахалинцах
12:32 23 Сентября В Южно-Сахалинске впервые за полвека возводят современный военный госпиталь
- 11:32 23 Сентября Центры высокотехнологичной диспансеризации собираются открыть еще в двух районах Сахалина
12:04 2 Октября Почти 25 тысяч молодых деревьев высадили в Сахалинской области в рамках акции «Сохраним лес-2020»
10:42 24 Сентября С начала года более 200 сахалинцев и курильчан старшего возраста освоили новые профессии
Выбор редакции
- 14:32 Сегодня Единую вакцину против гриппа и COVID-19 создадут в России
- 13:12 30 Сентября Сахалинские пожарные спасли кошку и сделали для нее домик
- 12:32 23 Сентября В Южно-Сахалинске впервые за полвека возводят современный военный госпиталь
- 15:04 14 Сентября Жителей села Бошняково и ряда населенных пунктов на Итурупе обеспечили качественной интернет-связью
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
10:32 13 Октября Об опасности ротавирусной инфекции рассказала главный внештатный инфекционист Сахалинской области
11:14 18 Сентября Комментарий о книге «Си Цзиньпин о государственном управлении»
- 09:34 22 Июня Банк России сделал деньги рекордно дешевыми
- 10:32 2 Июня Правительство разработало план восстановления занятости и доходов россиян
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?