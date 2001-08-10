Тихоокеанское
информационное агентство
23 Октября 2020
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11:32, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Аэрофлот отменяет плату за внесение изменений в авиабилеты по России

Аэрофлот отменяет плату за внесение изменений в авиабилеты по России

Аэрофлот отменяет плату за внесение изменений в авиабилеты экономического класса по всем внутрироссийским направлениям.

Правило действует для всех билетов экономического класса, приобретенных начиная с 16 октября 2020 года, с датой вылета, указанной в билете, до 25 марта 2021 года включительно.

Внесение изменений в условия договора воздушной перевозки пассажира без взимания платы возможно при условии переоформления полностью или частично неиспользованного авиабилета при обращении не позднее 30 минут до времени отправки рейса, указанного в оформленном билете. 

Для изменения даты и переоформления билета необходимо обратиться по месту приобретения авиабилета или в контакт-центр Аэрофлота по круглосуточным телефонам: +7(495)223-5555 (Москва), 8(800)444-5555 (звонок по России бесплатный), *555 (для мобильных телефонов).

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