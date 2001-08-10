Тихоокеанское
информационное агентство
23 Октября 2020
Сегодня 00:21
77,08|91,36|42,14
Водитель снегоболотохода в Долинске врезался в Land Cruiser
10:12, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Проезд по улице Карпатской закрыли на сутки в Южно-Сахалинске

Проезд по улице Карпатской закрыли на сутки в Южно-Сахалинске

Проезда по улице Карпатской не будет в течение суток в Южно-Сахалинске. Ограничения ввели с 8.00 22 октября в районе пересечения с Анивской и до перекрестка с Колодезной.

Как сообщили в Сахалинской коммунальной компании, это связано с асфальтированием дороги после капремонта участка теплосети. Объехали этот участок можно по улицам Киевской, Сахалинской и Железнодорожной.

Завершить работы по восстановлению асфальтового покрытия планируют к утру 23 октября.

СКК просит автовладельцев с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?