Проезд по улице Карпатской закрыли на сутки в Южно-Сахалинске

Проезда по улице Карпатской не будет в течение суток в Южно-Сахалинске. Ограничения ввели с 8.00 22 октября в районе пересечения с Анивской и до перекрестка с Колодезной.

Как сообщили в Сахалинской коммунальной компании, это связано с асфальтированием дороги после капремонта участка теплосети. Объехали этот участок можно по улицам Киевской, Сахалинской и Железнодорожной.

Завершить работы по восстановлению асфальтового покрытия планируют к утру 23 октября.

СКК просит автовладельцев с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения.