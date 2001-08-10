С 26 октября все школы Южно-Сахалинска возобновляют очное обучение

Все учащиеся с 1-го по 8-е классы школ Южно-Сахалинска вернутся за парты 26 октября. Как напоминают в мэрии города, ранее на очные занятия перешли ученики 9, 10 и 11 классов.

Прежде, чем принимать решение, департамент образования провел работу с руководителями образовательных учреждений, учел мнение родителей, промониторил эпидобстановку среди учеников и педагогов каждой школы. Сейчас она благополучная, отмечают специалисты. По сравнению с ситуацией, сложившейся перед досрочными каникулами, процент заболеваемости среди школьников снизился с 3,2% до 2,7%.

- Принято решение возобновить очное обучение. При этом продолжают действовать режимные мероприятия, которые были установлены с 1 сентября. Это - разведение входов в школы, расписания уроков и перемен, графика питания учащихся. Использование рециркуляторов, санитайзеров, масочный режим и так далее, - говорит заместитель директора департамента образования Леонид Тамонов.

Если заболеваемости среди школьников и педагогов вновь вырастет, департамент будет действовать, исходя из предписаний Роспотребнадзора.