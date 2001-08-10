Клуб любителей фотографии открылся в Корсакове. Занятия в нем идут уже с сегодняшнего дня, 22 октября. Возглавила "Перспективу" Наталья Левашова, сообщает районная администрация.

- Об идее открыть клуб мы задумывались очень давно. Это такое новое, современное и популярное направление на сегодняшний день. Фотографом я работаю уже четвертый год. Два года веду все фоторепортажи мероприятий культурно-досугового центра. По профессии я еще и педагог, поэтому навыки работы с детьми у меня есть. Прошла дополнительное обучение по фотографии. Разработала концепцию занятий, - отметила она.

Фотоклуб будет работать на базе культурно-досугового центра "Океан". Посещать занятия смогут ребята от 10 лет и старше. Их научат пользоваться техникой, выбирать ракурсы при сьемке, а также расскажут о стилях и жанрах профессии. Руководитель "Перспективы" хочет собрать большую творческую команду, а также намерена привлечь к сотрудничеству и других специалистов для проведения профессиональных мастер-классов.

Сегодня "Перспектива" - участник всероссийского фотопроекта "Берега - 2021". По правилам, участие в нем принимают члены Российских фотоклубов, портовый город уже утвердили в его ряды. Благодаря этому местные жители смогут обмениваться опытом с экспертами, совершенствоваться и принимать участие в конкурсах.