Единую вакцину против гриппа и COVID-19 создадут в России

Новосибирский центр "Вектор" приступил к разработке объединенной вакцины против сезонного гриппа и коронавируса. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на гендиректора учреждения Рината Максютова.

"У нас в центре проводятся работы по разработке объединенной вакцины против коронавируса и сезонного гриппа. Было показано, что ко-инфицирование сезонным гриппом и новым коронавирусом значительно усиливает тяжесть и летальность именно сезонного гриппа", - заявил он.

По словам Максютова, сейчас в "Векторе" проводят комплексное исследование ко-инфицирования сезонным вирусом гриппа и новым коронавирусом. "Актуальность данных исследований имеет не только теоретическую доказательную базу, но и практическую", - добавил глава центра.