Тихоокеанское
информационное агентство
23 Октября 2020
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14:32, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Единую вакцину против гриппа и COVID-19 создадут в России

Единую вакцину против гриппа и COVID-19 создадут в России

Новосибирский центр "Вектор" приступил к разработке объединенной вакцины против сезонного гриппа и коронавируса. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на гендиректора учреждения Рината Максютова.

"У нас в центре проводятся работы по разработке объединенной вакцины против коронавируса и сезонного гриппа. Было показано, что ко-инфицирование сезонным гриппом и новым коронавирусом значительно усиливает тяжесть и летальность именно сезонного гриппа", - заявил он.

По словам Максютова, сейчас в "Векторе" проводят комплексное исследование ко-инфицирования сезонным вирусом гриппа и новым коронавирусом. "Актуальность данных исследований имеет не только теоретическую доказательную базу, но и практическую", - добавил глава центра.

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