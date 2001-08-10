Циклон накроет Сахалин 23 октября

Циклон накроет Сахалин завтра, 23 октября. Он придет в пятницу днем с Японского моря на юг Татарского пролива. Сначала непогода захватит южную часть острова. А ночью 24 октября и на севере ожидаются сильные дожди, ливни, усиление ветра до 20-25 м/с, сообщается на сайте Сахгидромета.

По прогнозам синоптиков, 23 октября Корсаков, Холмск и Южно-Сахалинск ждет сильный дождь. При этом будет довольно тепло - в районе +15. На севере и в центре Сахалина тоже будет дождливо и около 10 градусов тепла.

Ночью 24 октября на реках в южных районах, в последующие сутки – на реках центральных и северных районов ожидаются резкие подъемы уровня воды на 1-2 метра. Возможны выходы воды на пойму.