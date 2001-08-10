В Сахалинской области усилили проверку подъездов многоквартирных домов

Проверку подъездов многоквартирных домов усилили в Сахалинской области. Специалисты островной госжилинспекции за две недели осмотрели уже больше 400 подъездов.

Управляющие компании должны регулярно проводить санобработку с использованием дезинфицирующих средств, а также влажную уборку перил лестниц, подоконных досок, выключателей, входных групп и почтовых ящиков, лифтовых кабин, отмечают в региональном правительстве.

Госжилинспекция Сахалинской области проверила качество работы 37 управляющих компаний в южных районах острова. Три из них проверку не прошли. Они не обеспечили работы по санитарному содержанию подъездов в период пандемии. Инспекторы обнаружили грязные входные двери, выключатели, перила. На почтовых ящиках и подоконниках было пыльно. Во многих подъездах нет графика санитарной обработки, или он заполнен несвоевременно.

На руководителей управляющих компаний составили шесть протоколов об административном правонарушении по статье 20.6.1 КоАП РФ. Нарушителям грозят административные штрафы: от 10 до 50 тысяч рублей – для должностных лиц, от 100 до 300 тысяч рублей – для юридических лиц.