Тихоокеанское
информационное агентство
23 Октября 2020
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10:12, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Десятки домов останутся без воды в ночь с 5 на 6 ноября

Десятки домов останутся без воды в ночь с 5 на 6 ноября
Несколько улиц Южно-Сахалинске в ночь с 5 на 6 ноября останутся без воды.
 
Как сообщают в администрации областного центра, с 21:00 5 ноября до 11:00 6 ноября в связи с работами по подключению к новому канализационному коллектору будет отключена подача холодной воды по следующим адресам:
 
- 22 микрорайон (улицы Украинская - Ленина -  переулок Мартовский - улица Центральная);
 
- ул. Ленина, 3, 3а, 3б;
 
- п. Весна (улицы Аграрная, Магистральная, Плодородная, Пригородная);
 
- улица Белокаменная.
 
В случае изменения графика отключения подачи холодной воды об этом сообщат дополнительно.
 
Телефон диспетчерской водоканала: 72-32-40.

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