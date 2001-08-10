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10:12, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил
Десятки домов останутся без воды в ночь с 5 на 6 ноября
Несколько улиц Южно-Сахалинске в ночь с 5 на 6 ноября останутся без воды.
Как сообщают в администрации областного центра, с 21:00 5 ноября до 11:00 6 ноября в связи с работами по подключению к новому канализационному коллектору будет отключена подача холодной воды по следующим адресам:
- 22 микрорайон (улицы Украинская - Ленина - переулок Мартовский - улица Центральная);
- ул. Ленина, 3, 3а, 3б;
- п. Весна (улицы Аграрная, Магистральная, Плодородная, Пригородная);
- улица Белокаменная.
В случае изменения графика отключения подачи холодной воды об этом сообщат дополнительно.
Телефон диспетчерской водоканала: 72-32-40.
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