Правительство продлевает льготную ипотеку до 1 июля 2021 года

Программу льготной ипотеки правительство продлевает до 1 июля 2021 года, об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустина на заседании кабинета министров.

Глава правительства сообщил, программа, изначально рассчитанная до 1 ноября 2020 года, хорошо себя зарекомендовала. Она дала поддержку как семьям россиян, так и строительному бизнесу.

- На прошлой неделе на совещании с правительством президент выступил с инициативой сохранить льготную ставку до 1 июля 2021 года. Сегодня рассмотрим необходимые для этого поправки в законодательство, - отметил Мишустин.

Напомним, ипотечный кредит под 6,5% годовых можно взять в регионах, в том числе и в Сахалинской области, на сумму до 6 миллионов рублей, в Москве и Санкт-Петербурге - до 12 миллионов.