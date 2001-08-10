Движение по новому участку ул. Пограничной в Южно-Сахалинске хотят запустить 28 октября

Недостатки в качестве исполнения пешеходных зон выявили в Южно-Сахалинске в ходе недавней инспекции. В ближайшее время их устранят.

В администрации областного центра сообщили, перекресток с Пограничной планируют открыть для движения 28 октября вместе с построенным участком этой улицы до ул. Горького. Накануне новый дорожный объект, готовящийся к сдаче в эксплуатацию, посетили с инспекцией представители заказчика и ассоциации "Сахалинстрой". Ранее директор ассоциации Валерий Мозолевский провел выездной контроль и отметил ряд недочетов на построенном участке Пограничной.

- Я хочу сказать, что город меняется, и на многие места приятно смотреть. Например, Компроспект можно всем показывать, как там выполнена комфортная безбарьерная среда. Однако на Пограничной есть моменты, на которые мы указали заказчику, - подвел итог инспекции генеральный директор ассоциации "Сахалинстрой" Валерий Мозолевский.

Представители администрации областного центра отметили, недостатки в качестве исполнения пешеходных зон действительно есть, хотя все сделано по проекту с учетом нормативов и требований. Часть из них будет устранена.

Чтобы объекты создавались не только с учетом норм, но и были комфортными для всех участников движения, необходим предпроектный анализ всех пешеходных, велосипедных и автомобильных связей в конкретном районе. Для этого в прошлом году был создан центр компетенций "Наш город", который, в частности, успел переработать проекты благоустройства участков Компроспекта, было внесено 30 изменений.

Сейчас в работе у "Нашего города" документация по ремонту участков улиц Чехова, Хабаровской и Фабричной. Мэрия нацелена на создание безбарьерной комфортной среды на ремонтируемых и создаваемых объектах, в том числе в сотрудничестве с ассоциацией "Сахалинстрой".

В целом же, строительный сезон на улицах областного центра завершается. Капремонт провели на более чем 30 км дорог. На сегодняшний день после реконструкции открыты участки улиц им. Фархутдинова, Советской, Деповской, Детской, 2-й Центральной. Закончен ремонт 8-ми улиц в 25 микрорайоне, а также участок на Синегорск и Елочки.

На финишной прямой находятся участки улиц Лермонтова от Сахалинской до Холмской, Пограничная от Горького до Комсомольской, Ленина от Емельянова до пр. Победы, Крюкова от Бумажной до Сахалинской, Компроспект от пр. Мира до Вокзальной.

Кроме того, в областном центре в рамках двухгодичных контрактов продолжаются работы на улицах Комсомольская и Ленина. Так, до начала зимы на улице Ленина на участке от железнодорожного переезда до заезда на ОТБ должны уложить один слой асфальта. На участке ул. Комсомольской от ручья Пригородного до пр. Победы обустроен временный мостовой переезд, ведутся работы по строительству моста, а также по замене сетей и ливневой канализации.