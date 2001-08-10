Юных сахалинцев приглашают научиться лыжным гонкам

Спортивная школа олимпийского резерва зимних видов спорта набирает учеников 1-2 классов школ Южно-Сахалинска на занятия лыжными гонками и биатлоном.

Занятия проводят тренеры спортивной школы Олеся Валерьевна Заболотская и Елена Сергеевна Железняк.

Тренировки проходят на территории лыже-биатлонного центра "Триумф" по адресу: ул. А.М.Горького, 25а – по средам, четвергам и субботам, начало в 14:30 часов, длительность - 1 час.

"В бесснежный период занятия проводятся на лыжероллерах, роликовых коньках, в тренажерном зале, на физкультурно-оздоровительном комплексе открытого типа, а также в бассейне. Зимой - лыжная подготовка", - сообщает пресс-служба спортивной школы олимпийского резервам зимних видов спорта.

Когда юным спортсменам исполняется 9лет, после вступительных испытаний их зачисляют в группу начальной подготовки.

Занятия проводят бесплатно, инвентарь предоставляется каждому ребенку. Телефон для записи: 89147662923, 89244841381.