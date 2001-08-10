Южносахалинцев приглашают на ярмарку выходного дня

Жителей и гостей Южно-Сахалинска приглашают на традиционную ярмарку выходного дня, которая пройдет на площадке около Дома торговли (пр. Мира, 106А) 24 октября.

На торговой площадке горожане смогут приобрести свежую сельскохозяйственную продукцию, мед от личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств. В широком ассортименте будут представлены рыбная, мясная, молочная продукция, кондитерские изделия, охлажденное мясо кур, яйца, овощи местных товаропроизводителей.

В целях профилактики распространения вирусных инфекций при нахождении на ярмарке необходимо использовать средства индивидуальной защиты (маски, перчатки). Кроме того, важно сохранять социальное дистанцирование.

Напомним, муниципальная ярмарочная площадка у Дома торговли функционирует с понедельника по пятницу с 10.00 до 18.00, в субботу и воскресенье - с 09.00 до 16.00.