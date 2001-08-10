Сертификат на обучение в фотошколе и другие призы могут выиграть участники «ФотоКросса»

Мероприятие, совмещающие фотоконкурс и городское ориентирование, состоится в Южно-Сахалинске 25 октября при любой погоде. Его традиционно проводит Центр молодёжных инициатив, чтобы поддержать активную и творческую молодёжь города.

Точкой старта «ФотоКросса» станет Молодёжная гостиная «Камин» (ул. Поповича, 20 а). С 10:30 до 11:00 там состоится регистрация, где участникам раздадут задания — кроссы. На их выполнение игрокам будет отведено 4 часа. Фотографировать разрешается всё, что на взгляд конкурсантов соответствует заданию. После — участники сдадут отснятый материал, который оценят члены жюри. В состав экспертной комиссии вошли опытные островные фотографы, члены Союза фотохудожников России.

Победителей определят в командном и индивидуальном зачётах (по номинациям). Ещё предусмотрено специальное задание и приз за него от партнёра мероприятия сети пиццерий «Арлекин».

Игроками «ФотоКросса» могут стать все желающие, объединившиеся в команды от 2 до 5 человек (возраст хотя бы одного участника должен быть от 14 до 30 лет) или индивидуальные участники в этой же возрастной категории.

Обладать профессиональной фототехникой необязательно. Достаточно иметь телефон с фотокамерой. Новшеством нынешнего «ФотоКросса» стало то, что разрешено снимать на фотокамеру моментальной печати. Единственное условие к игрокам — все кроссы команда должна выполнять с помощью одного фотоаппарата.

Сегодня последний день подачи заявки. На данный момент о своём желании побороться за призы заявили около 50 человек.. Зарегистрироваться на «ФотоКросс» можно заполнив заявку в электронной форме по ссылке.

https://vk.com/app6013442_-53958268?form_id=1#form_id=1 или позвонив по номеру телефона: 28-05-12. Возможна регистрация участников в день проведения «ФотоКросса».