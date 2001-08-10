Сахалинская область завоевала золотые медали на всероссийской агропромышленной выставке
Племенные репродукторы СПК «Соколовский» (Долинский район) и АО «Совхоз Заречное» (Томаринский район) победили в конкурсе «За достижение высоких показателей в развитии племенного и товарного животноводства».
Российская агропромышленная выставка «Золотая осень» более 20 лет является аграрным форумом страны, сохраняя лучшие традиции Всесоюзной сельскохозяйственной выставки и развивая современные технологии в области аграрно-промышленного комплекса. Организатором выступает министерство сельского хозяйства Российской Федерации.
От островной области были направлены заявки на участие от трех племенных репродукторов по разведению крупного рогатого скота голштинской и герефордской пород. В номинации «Молочное скотоводство» награды получили СПК «Соколовский», АО «Совхоз Заречное» и еще 93 племенных хозяйства из 44 регионов России. В номинации «Мясное скотоводство» медали получили АО «Совхоз Заречное» и 26 хозяйств из 15 субъектов страны.
Свою историю как племенные репродукторы сахалинские предприятия начали с 2008 года в молочном скотоводстве и с 2013-го – в мясном. Каждые пять лет они успешно подтверждают свой статус достигнутыми показателями. Ежегодно племенные предприятия области держат высокие позиции по продуктивности, по выходу телят на 100 коров и по качественному составу поголовья голштинской и герефордской пород крупного рогатого скота.
Отметим, что благодаря поддержке правительства Сахалинской области, предприятия получают субсидию на содержание племенного маточного поголовья. Ежегодно они обеспечивают реализацию племенного молодняка сельскохозяйственным товаропроизводителям островного региона. Это способствует увеличению производства местной сельхозпродукции и укреплению продовольственной безопасности Сахалина и Курил.
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