Главврач больницы в Коммунарке проведет телемост для дальневосточных врачей. Трансляция для врачей и медицинского персонала Якутии, Бурятии, Сахалинской области, Приморского и Хабаровского краев состоится в субботу, 24 октября. Мероприятие начнется в 9.00 по московскому времени.

Часовой онлайн-телемост проведет российский врач анестезиолог-реаниматолог, кандидат медицинских наук, Герой Труда РФ, главный врач «Городской клинической больницы № 40», которая специализируется на лечении больных с новой коронавирусной инфекцией, Денис Проценко.

Мероприятие пройдет при содействии Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ).

Телемост, посвященный лечению и реабилитации больных с новой коронавирусной инфекцией, будет проходить в формате «вопрос-ответ». Свои вопросы врачи могут отправить на почту: m.yugay@investvostok.ru. Телемост будет транслироваться в сети интернет. Адрес ссылки: https://youtu.be/slfkhQv7eG4