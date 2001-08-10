Скверы на Сахалине приводят в порядок
В 2020 году в ходе реализации национального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 11 муниципальных образованиях появятся долгожданные скверы, где местные жители с удовольствием будут отдыхать. Работы на общественных пространствах в Макарове, Александровске-Сахалинском, Тымовском, Северо-Курильске должны завершиться в ближайшее время.
Основные работы в сквере в Макарове уже закончены, остались финальные штрихи. По словам директора управления капитального строительства муниципального образования Юрия Тимошина, в рамках благоустройства сквера планировались масштабные работы, поэтому было принято решение разбить на этапы. В течение нескольких лет постепенно пространство стало меняться. Появились новые тротуарные дорожки, фонтан, был создан сухой ручей с металлическими мостиками, обновлены скамейки, установлены столбы освещения, система видеонаблюдения, обустроена зона скейтпарка, заасфальтирована площадь перед сквером, установлены скульптуры сказочных персонажей.
В этом году в сквере сделано дополнительное освещение и озеленение. Планируется установка дополнительных лавочек, ратонды, деревянной перголы, каменных вазонов и замена урн. По словам строителей, все работы они закончат к концу ноября. Несмотря на продолжающееся благоустройство, люди уже с удовольствием проводят здесь свободное время.
- Как только появилась возможность, мы почти каждый день начали гулять по скверу. Своими глазами видели, как много всего сделано. Наш сквер очень преобразился. Получилось уютно и хорошо, - поделилась жительница Макарова Елена Хохлова.
Сквер в Томари, торжественное открытие которого состоялось в начале октября, уже стал излюбленным местом для отдыха горожан. В ходе двухгодичного контракта, стоимостью около 60 миллионов рублей, подрядчик выровнял площадку, построил тротуары и парковку, установил малые архитектурные формы, осветил территорию, сделал озеленение. Всего было высажено 140 саженцев, в их числе ива, клён, рябина, черёмуха, ель, пихта, сосна кедровая стланниковая, гортензия и другие.
Администрация городского округа объявила конкурс на выбор названия сквера. И уже 21 октября из предложенных жителями 67 вариантов, конкурсная комиссия выбрала 5 лидеров. Со вчерашнего дня на сайте администрации можно проголосовать за понравившийся вариант.
- Ежедневно в сквере много отдыхающих. Радует, что он пользуется популярностью у томаринцев разных поколений. Здесь гуляют мамы с детками, молодежь, горожане старшего поколения. Теперь главная задача и жителей, и гостей города – бережно относиться к скверу и сохранить созданную красоту надолго, - отметила мэр Томаринского городского округа Ольга Манжара.
Как рассказал первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства островного региона Сергей Гордеев, в Сахалинской области в 2020 году в ходе реализации национального проекта «Формирование комфортной городской среды» будет благоустроено 36 общественных пространств, из них ремонт на 7 территориях завершится в 2021-2022 годах. На эти цели было направлено 481 млн. рублей, в том числе 81 млн. рублей из федерального бюджета. Всего за три года реализации нацпроекта (2017-2019 гг.) в муниципальных образованиях региона появилось 46 парков, скверов, аллей и набережных.
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