Сахалинец украл деньги из кассы магазина, пригрозив продавцу электрошокером

Разбойное нападение раскрыли сотрудники уголовного розыска на Сахалине.

Как сообщают в пресс-службе регионального УМВД, 19 октября в дежурную часть полиции Южно-Сахалинска поступило сообщение о том, что на один из местных продуктовых магазинов совершено разбойное нападение. На место прибыла оперативно-следственная группа

Как выяснилось, после десяти часов вечера в помещение торговой точки ворвался неизвестный и, угрожая продавцу электрошокером, повалил женщину на пол. Затем злоумышленник забрал из кассы 40 тысяч рублей и скрылся.

Полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался 40-летний житель областного центра, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления. Затем поступила оперативная информация о том, где находится подозреваемый, его задержали.

Электрошокер изъяли и приобщили к материалам уголовного дела.

Возбуждено уголовное дело по статье "разбой с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия".