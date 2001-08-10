Сахалинец украл деньги из кассы магазина, пригрозив продавцу электрошокером
Разбойное нападение раскрыли сотрудники уголовного розыска на Сахалине.
Как сообщают в пресс-службе регионального УМВД, 19 октября в дежурную часть полиции Южно-Сахалинска поступило сообщение о том, что на один из местных продуктовых магазинов совершено разбойное нападение. На место прибыла оперативно-следственная группа
Как выяснилось, после десяти часов вечера в помещение торговой точки ворвался неизвестный и, угрожая продавцу электрошокером, повалил женщину на пол. Затем злоумышленник забрал из кассы 40 тысяч рублей и скрылся.
Полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался 40-летний житель областного центра, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления. Затем поступила оперативная информация о том, где находится подозреваемый, его задержали.
Электрошокер изъяли и приобщили к материалам уголовного дела.
Возбуждено уголовное дело по статье "разбой с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия".
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