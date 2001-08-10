Циклон придет на Сахалин и на следующей неделе

Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей области на предстоящей неделе и в выходные дни.

По данным регионального УГМС, в субботу на севере острова пройдут сильные дожди и ветер на побережьях усилится до 20-25 м/с; ночью +5…+10°, днем +7…+12°. На юге интенсивность дождей ослабнет, на побережьях сохранится сильный ветер. Ночные температуры составят +4 …+9°, а днем 7…12° тепла. В воскресенье циклон ослабеет, погода постепенно будет улучшаться. Но температура воздуха останется примерно такой же.

Что касается Южно-Сахалинска, здесь в выходные дни временами дождь и порывистый ветер, ночью в субботу +4…+6°, в воскресенье +1…+3°, а днем до +10…+12°.

К середине недели осадки на Сахалине прекратятся, температуры ночью -2 ...+3°, в долинах центральных районов до -10°, а днем +4…+9°. Но затем подойдет неглубокий циклон с Японского моря и погода на юге переменится. Вновь пойдут дожди, усилится ветер.

На Курилах в выходные дни ожидается сильный дождь и штормовой ветер, температура на юге +9…+14°, на севере +5…+10°. В дальнейшем преимущественно без осадков, но температура воздуха особо не поменяется.