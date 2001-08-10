Тихоокеанское
информационное агентство
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10:12, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

«Ночной забег» собрал более 800 участников в Южно-Сахалинске

«Ночной забег» собрал более 800 участников в Южно-Сахалинске

"Ночной забег" закрыл беговой сезон в Южно-Сахалинске. Участие в спортивном мероприятии приняли больше 800 человек. Они преодолели порядка 3 км от площади Славы до средней станции СТК "Горный воздух".

Как рассказали в региональном Минспорта, праздник для любителей бега провели в областном центре во второй раз. В нем померились силами люди разных возрастов. Каждый участник получил индивидуальный номер и налобный фонарик. На финише спортсменов ожидал горячий чай и сладкое угощение.

Разминку перед стартом провел идейный вдохновитель "Ночного забега" - вице-президент областной федерации лёгкой атлетики Роман Трубецкой.

- Отрадно, что мероприятие превращается в добрую традицию. Мы придумали такой символический красивый забег в прошлом году, и благодаря слаженной работе коллег и поддержке министерства спорта воплотили идею в реальность. Старт массовый, сегодня нет победителей и проигравших, каждый получит сертификат участника, - отметил он.

Среди первых у финиша оказались профессиональный лыжный гонщик Андрей Гринштейн и сахалинка Светлана Власенко.

 

 

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