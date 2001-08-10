Тихоокеанское
информационное агентство
27 Октября 2020
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10:42, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Три дня жд переезд в Холмске будут закрывать по полосам

Три дня жд переезд в Холмске будут закрывать по полосам

Три дня подряд, 26, 27 и 28 октября, будет ограничено движение автотранспорта по железнодорожному переезду на улице Пригородной в Холмске. Об этом сообщили в пресс-службе ДВЖД.

С 9:00 до 18:00 его будут перекрывать по полосам для проведения работ по укладке переездного настила в рамках завершающегося последнего этапа переустройства островной магистрали на колею 1520 мм.

Дальневосточная железная дорога просит водителей с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее планировать дорогу.

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