Три дня жд переезд в Холмске будут закрывать по полосам

Три дня подряд, 26, 27 и 28 октября, будет ограничено движение автотранспорта по железнодорожному переезду на улице Пригородной в Холмске. Об этом сообщили в пресс-службе ДВЖД.

С 9:00 до 18:00 его будут перекрывать по полосам для проведения работ по укладке переездного настила в рамках завершающегося последнего этапа переустройства островной магистрали на колею 1520 мм.

Дальневосточная железная дорога просит водителей с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее планировать дорогу.