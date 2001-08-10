Улицу Больнчную в Южно-Сахалинске не успевают отремонтировать в срок

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин проинспектировал ход выполнения работ на улице Больничной. В ходе капитального ремонта улицы там планируется обновить более 12 тысяч кв. метров покрытия проезжей части.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, с двух сторон дороги будут обустроены тротуары и бордюры, а также установлено наружное освещение. Также рабочие полностью перекладывают водопровод и обустраивают ливневые канализации с дождеприемниками. Дорожный ремонт должны были закончить в октябре текущего года, но на сегодняшний день есть понимание, что подрядная организация не успеет уложиться в сроки. Причина — нехватка рабочих.

«Эта дорога играет ключевую роль в южной части города и ее очень ждут горожане. Мы не удовлетворены ходом исполнения, как в части сроков, так и в количестве задействованных рабочих на объекте. Сейчас уже понятно, что часть работ по благоустройству будет перенесена на следующий год. Будем вести претензионную работу с подрядчиком», — сообщил мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.

При этом перед подрядной организацией стоит обязательное условие — завершить асфальтирование дороги и открыть ее для движения транспорта до наступления отрицательных температур. Подрядчик пообещал управиться до конца ноября.

Также на выездной встрече градоначальник обратил внимание на благоустройство пустующих земельных участков, примыкающих к этой дороге. На них ранее находились ветхие дома, жителей которых в этом году переселили в новые. На месте департаменту архитектуры и градостроительства было дано поручение подготовить проект благоустройства этой территории, обсудить его с жителями и уже в следующем году планировать приступить к производству необходимых работ.

Кроме того, в рамках субботних рабочих мероприятий первый вице-мэр Андрей Ковальчук посетил дворовую территорию по адресу ул. Комсомольская, 290. От жителей дома поступила жалоба на обилие автомобилей, проезжающих через их двор и паркующихся в нем. Проблема возникает из-за соседства с детским садом и нехватки парковочных мест, которые смогли бы вместить весь поток родительского транспорта. Специалисты департамента архитектуры и градостроительства взяли вопрос в проработку и в дальнейшем представят предварительное проектное решение.