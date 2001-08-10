Завтра часть Южно-Сахалинска останется без воды

В Южно-Сахалинске, как сообщили в пресс-службе мэрии, в связи с проведением ремонтных работ на сети водопровода 27 октября с 9.30 до 18.00 будет отключена подача холодной воды в жилые дома:

район ул. Сахалинская - Комсомольская - Хабаровская - пр. Мира;

ул. Леонова, 40;

пр. Коммунистический, 22;

ул. Сахалинская,6, 8;

ул. Фабричная,36, 38.

Также в связи со слабым давлением будет ограничена подача холодной воды на верхние этажи (6 - 10 этажи) в следующих домах:

ул. Фабричная, 14а;

ул. Озерная, 2а, 2Б;

ул. Детская, 18а;

ул.Горная,9в.

В случае изменения графика отключения подачи холодной воды об этом будет сообщено дополнительно. Телефон диспетчерской водоканала: 72-32-40.