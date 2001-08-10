Тихоокеанское
информационное агентство
27 Октября 2020
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12:04, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Завтра часть Южно-Сахалинска останется без воды

Завтра часть Южно-Сахалинска останется без воды

В Южно-Сахалинске, как сообщили в пресс-службе мэрии, в связи с проведением ремонтных работ на сети водопровода 27 октября с 9.30 до 18.00 будет отключена подача холодной воды в жилые дома:

  • район ул. Сахалинская - Комсомольская - Хабаровская - пр. Мира;
  • ул. Леонова, 40;
  • пр. Коммунистический, 22;
  • ул. Сахалинская,6, 8;
  • ул. Фабричная,36, 38.

Также в связи со слабым давлением будет ограничена подача холодной воды на верхние этажи (6 - 10 этажи) в следующих домах:

  • ул. Фабричная, 14а;
  • ул. Озерная, 2а, 2Б;
  • ул. Детская, 18а;
  • ул.Горная,9в.

В случае изменения графика отключения подачи холодной воды об этом будет сообщено дополнительно. Телефон диспетчерской водоканала: 72-32-40.

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