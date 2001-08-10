Минздрав проверил готовность южно-сахалинских поликлиник перейти на новый режим работы
Минздрав проверил готовность южно-сахалинских поликлиник перейти на новый режим работы. С учетом распространения коронавирусной инфекции стоит задача – обеспечить всем нуждающимся плановую и неотложную помощь. Проверку медучреждений провел заместитель председателя правительства Сахалинской области Владимир Ющук.
В некоторых из них уже начали работу по новой схеме, в других – приступят с понедельника.
– Вторая и шестая поликлиники перестроились раньше других учреждений, пациенты уже идут в выделенные кабинеты. Четвертая и первая поликлиники еще дорабатывают алгоритм, процессы усложняются недостатком площадей, необходимостью перемещения структурных подразделений. Вместе с руководителями мы составили разные маршруты для пациентов, проверили каждый шаг, чтобы было удобно разным категориям посетителей. В понедельник все будет готово, – рассказал Владимир Ющук.
Для приема пациентов с ОРВИ в каждой поликлинике выделен отдельный маршрут. Во второй, четвертой и шестой поликлиниках для этого открыты запасные входы, ведущие в отдельный медицинский блок. В первой поликлинике такого входа нет, но для максимальной изоляции обратившихся с ОРВИ предусмотрели отдельный проход. Пациенты смогут направиться к врачу, не смешиваясь с основным потоком, без обращения в регистратуру. Также продолжится прием пациентов с катаральными проявлениями в тубдиспансере.
– В кабинетах ОРВИ будет проводиться прием врача. При необходимости – здесь же забор мазков и выдача направлений на КТ органов грудной клетки. Для проведения КТ, кроме тубдиспансера, будут открыты кабинеты в онкодиспансере и областной больнице, но показания для их проведения, во избежание лучевой нагрузки, должен определить лечащий врач, – уточнил глава островного минздрава Владимир Кузнецов.
В поликлиниках Южно-Сахалинска и в областном противотуберкулезном диспансере пациентов принимают: по будням – с 8.00 до 18.00, по субботам – с 9.00 до 15.00.
Порядок работы кабинетов по приему пациентов с ОРВИ:
- поликлиника №1 (Коммунистический пр.,11): центральный вход, кабинет 23, маршрут направо в выделенное крыло;
- поликлиника №2 (пр. Мира, 85): кабинеты 101, 105, вход с северо-восточной стороны (у реки);
- поликлиника №4 (ул. Комсомольская, 200): кабинеты 11, 12, 14, вход с западной стороны;
- поликлиника №6 (пл/р Новоалександровск, пер. Железнодорожный, 12): вход с восточной стороны;
- областной противотуберкулезный диспансер (ул. Больничная, 46): центральный вход.
Кроме того, отдельный прием будет организован для пациентов 65+. Для заболевших южносахалинцев этой возрастной категории кабинет будет работать в Сахалинской областной клинической больнице – по будням с 8.00 до 18.00, в корпусе 6 (рядом с приемным отделением).
Также напоминаем, что пациентам в тяжелом состоянии при необходимости в экстренной или неотложной помощи нужно вызвать специалиста на дом из поликлиники или службы скорой помощи.
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