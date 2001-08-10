Интерактивные доски, моноблоки и книги появились в школе села Ильинское

Сотрудники Сахалинской ГРЭС-2 ПАО "Сахалинэнерго" взяли шефство над школой и детским садом в селе Ильинском Томаринского района.

В этом году энергетики передали в компьютерный класс школы моноблоки, интерактивные доски, многофункциональные устройства и другое оборудование, а также более 100 книг для библиотеки.

"Мы ставим перед собой задачу развития интеллектуальной, творческой сферы у детей, решения нестандартных задач, которые в дальнейшем понадобятся им в профессиональной деятельности, Замечательно что руководители предприятий проявляют инициативу, заинтересованы в воспитании нового поколения, которое будет владеть новыми технологиями, в том числе в сфере электроэнергетики." - отметила директор школы села Ильинское Татьяна Шишкина.

Кроме того, энергетическое предприятие будет помогать бюджетным организациям в самом необходимом: благоустройстве близлежащих территорий, организации экскурсий, приобретении призов и подарков для победителей всевозможных соревнований и олимпиад.

"Шефская помощь школам и детсадам или другим социальным учреждениям всегда считалась нормой для любого уважающего себя предприятия. Это инвестиции в наше будущее, наших детей", — подчеркнул директор электростанции Николай Недашковский.