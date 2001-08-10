Тихоокеанское
информационное агентство
27 Октября 2020
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14:32, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Перекресток улиц Ленина и Украинской закроют для движения в Южно-Сахалинске

Перекресток улиц Ленина и Украинской закроют для движения в Южно-Сахалинске
Перекресток улиц Ленина и Украинской закроют для движения в Южно-Сахалинске. Ограничения продлятся с 22.00 26 октября до 06.00 27 октября.
 
Как сообщают в администрации областного центра, причина - работы по укладке первого слоя асфальтобетонного покрытия. 
 
На время их проведения объезжать закрытый участок необходимо по проспекту Мира и внутриквартальным проездам.

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