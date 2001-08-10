В Южно-Сахалинске наградят участников Всероссийского конкурса «Правнуки Победителей». Церемония состоится 30 октября 2020 года в выставочном зале Музейно-Мемориального комплекса. Участие в мероприятии примут ветераны Великой Отечественной войны, руководители патриотических ветеранских общественных организаций, представители общественности и власти.

Всероссийский конкурс с международным участием посвящен 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Участие в нем приняли более 16 тысяч молодых людей из России и зарубежных стран. Победителями региональных этапов стали более 400 человек. Из них экспертная комиссия выбрала 17 лучших - по два от каждого федерального округа России и одного иностранца – молодого человека из Туниса.

Ребята не только изучили открытые архивы Министерства обороны России, газеты и журналы военного времени, а также письма, документы, фотографии, сохранившиеся в семье. Многие прислали трогательные истории, основанные на воспоминаниях ветеранов.

В Сахалинской области победителями регионального этапа стали 5 островитян. Во всероссийском этапе выступили Виктория Глебова из Охи, Тимур Кутбиддинов из села Ильинское, воспитанник горнозаводской школы Иван Кретинин, ученица из села Первомайск Виолетта Неясова и учащийся школы № 6 из Холмска Никита Хухлин.

30 октября ребята в рамках церемонии награждения проведут презентацию своих конкурсных работ. По завершению мероприятия для них проведут экскурсию по Музейно-Мемориальному комплексу «Победа».