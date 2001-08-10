Более 80 фотографов-любителей поучаствовали в

Более 80 фотографов-любителей 25 октября рассмотрели город через объективы камер. Творческое состязание на скорость и оригинальность организовал «Центр молодёжных инициатив» Южно-Сахалинска.

Командам предстояло за 4 часа сделать снимки на темы, которые держались до начала мероприятия в строжайшем секрете - «Вторая волна», «Дыхание осени», «Хеллоуин в реальной жизни», «Ужас перфекциониста», «Сошедшие с холста». Для воплощения идей ограничений не было, за исключением времени. Кроссы, так назывались задания, можно было выполнять в любой последовательности.

Екатерина И впервые пришла на «ФотоКросс». Она только осваивает фотоаппарат и его возможности, поэтому участие в соревновании стало для неё отличной тренировкой.

«Когда получили задания, растерялись, не могли сообразить, с чего начать. Но когда начало получаться, вошли во вкус. Процесс фотосъёмки увлёк. Пришлось сильно поломать голову над темой «Сошедшие с холста». Даже посетили художественный музей в надежде найти подходящую картину», - поделилась участница команды «Mud dog» Екатерина И.

Оценивали работы конкурсантов члены жюри. В состав экспертной комиссии вошли опытные островные фотографы: руководитель фотошколы «Пикча» Мария Кириллова, член РОО «Фотомастерская «Лист» Александр Еманаков, фотожурналист информационного агентства «Sakh.com» Кирилл Ясько, спортивный фотограф, руководитель фотостудии «Sot’ы» Владимир Сотник, член Союза фотохудожников России Вячеслав Козлов.

«Было очень тяжело отбирать фотографии. Было много хороших кадров. Видно, что вы старались. Продолжайте рассказывать свои истории и показывать их другим. Не стесняйтесь никогда экспериментировать. Будьте оригинальными и творческими в дальнейшем», - поделился впечатлениями во время церемонии награждения член жюри Александр Еманаков.

Итоги «ФотоКросса» озвучили в актовом зале Сахалинской областной универсальной научной библиотеке. Их подвели в командном и индивидуальном зачетах. Львиную долю наград с «ФотоКросса» унесла команда «Исошка».

«Уже не первый раз участвую в фотокроссе. Для меня самое главное в этом мероприятии, чтобы заработала голова, а победа не главное. В этот раз самые сложные темы были «Вторая волна» и «Дыхание осени», потому что они очень узкие. Не ожидал, что победим. Рассчитывал максимум на третье место», - рассказал участник команды, фотограф-любитель Андрей Мошков.

Среди команд места распределились следующим образом:

1 место – команда «Исошка»;

2 место – команда «Лист»;

3 место – команда «Милованова Настя».

В номинациях члены жюри отметили следующие работы:

«Вторая волна» - команда «Чай с приветом»;

«Дыхание осени» - команда «Исошка»;

«Хеллоуин в реальной жизни» - команда «Исошка»;

«Ужас перфекциониста» - Волчкова Алёна;

«Сошедшие с холста» - команда «Исошка».

Победители и призеры получили статуэтки, а также подарки от организаторов и партнёров мероприятия. Среди них сертификаты на аренду фотостудии, на обучение в фотошколе, на поход в пиццерию «Арлекин» и другие.

Следующий «ФотоКросс» Центр молодёжных инициатив планирует провести в январе.