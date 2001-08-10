Тихоокеанское
информационное агентство
27 Октября 2020
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16:42, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Участок ул. Комсомольской в районе парка закроют почти на сутки

Участок ул. Комсомольской в районе парка закроют почти на сутки
Участок улицы Комсомольской от Сахалинской до улицы Детской закроют для движения в Южно-Сахалинске с 09:00 27 октября до 07:00 28 октября.
 
Как сообщают в администрации областного центра, причина ограничений - работы на сетях МКП "Городской водоканал".
 
Объезд будет осуществляться по улицам Сахалинской и Детской.

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