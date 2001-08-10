Участок ул. Комсомольской в районе парка закроют почти на сутки

Участок улицы Комсомольской от Сахалинской до улицы Детской закроют для движения в Южно-Сахалинске с 09:00 27 октября до 07:00 28 октября.

Как сообщают в администрации областного центра, причина ограничений - работы на сетях МКП "Городской водоканал".

Объезд будет осуществляться по улицам Сахалинской и Детской.