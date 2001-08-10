При благоустройстве пешеходной зоны в Южно-Сахалинске применили интересные дизайнерские детали
В Южно-Сахалинске в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» завершено благоустройство транзитной пешеходной зоны на перекрестке ул.Сахалинской и пр. Мира (с юго-западной стороны, где ранее размещался нестационарный объект).
Как рассказали в департаменте архитектуры и градостроительства, при благоустройстве территории было необходимо решить несколько задач: организовать более удобные транзитные пути для пешеходов, вписать в них существующие насаждения и уделить внимание деталям, чтобы пространство выглядело ухожено и эстетично.
Так, пешеходная зона выложена брусчаткой, гранитные бордюрные камни идут не только вдоль тротуара, из них сформировано ограждение небольших зеленых газонов с кленами. Применено ландшафтное освещение, декоративное озеленение: кусты барбариса, сирени, а также яблони декоративного сорта с темно-красными листьями, а в период цветения их ветви обильно покроют красновато-розовые цветы. Кстати, для защиты корневой системы яблонь использованы приствольные решетки. Кроме того, по индивидуальному заказу выполнены люки для инженерных колодцев: вместо стандартных букв и цифр на крышках декоративный рисунок.
- Все эти детали придают индивидуальность, формируют ощущение ухоженной территории и повышают эстетику обычных пешеходных улиц. При этом даже элементы инженерных сетей становятся частью дизайна городского пространства, - рассказывает заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Яна Ермакова. - Отдельно хочется отметить работу подрядной организации ИП «Воложанин», которая ответственно подошла к реализации нестандартных для Южно-Сахалинска проектных решений и выполнила благоустройство с максимальной точностью к деталям, заложенным в проект.
Такие дизайнерские элементы в части декоративных рисунков на люках, прикорневых решеток для деревьев и ландшафтного освещения планируется применять и при дальнейшем благоустройстве пешеходных зон города.
Отметим, что в планах благоустройство территории по восточной стороне пр. Мира (в районе дома №95). В этом году здесь начнут реализовывать проект сахалинского архитектора Эрнеста Андронова, который стал победителем конкурса грантовых проектов на федеральном форуме «Таврида» в 2019 году.
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