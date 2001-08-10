Школьники Сахалина и Курил возобновили очное бучение

Все учащиеся с 1-го по 8-е классы с понедельника продолжают очное обучение. Об этом сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области. Напомним, ранее на занятия в школы уже вернулись ученики 9, 10 и 11 классов.

– Учащиеся всех школ области вновь приступили к занятиям. По состоянию на сегодняшний день на дистанционном обучении находятся 24 класса, в которых обучаются 632 ребёнка, –отметила министр образования Сахалинской области Анастасия Киктева. – Уроки проходят при соблюдении санитарных мероприятий. В образовательных учреждениях соблюдается масочный режим, используются рециркуляторы, санитайзеры. В школах организовали разведение входов, расписания уроков и перемен, графика питания учащихся.

Напомним, сахалинские школьники ушли на досрочные каникулы 12 октября. Такое решение региональные власти приняли в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией и ОРВИ. Каникулы были введены, чтобы обезопасить учеников и их семьи.