Сахалинского чиновника уволили за грубую картографическую ошибку
Увольнение произошло сразу после заседания рабочей группы по поддержке предпринимательства в Сахалинской области. В презентации была использована карта из японского информационного ресурса в Интернете. Курильские острова были окрашены в тот же цвет, что и японский остров Хоккайдо.
Данные слайды участниками совещания были расценены как недопустимая халатность. Губернатор Валерий Лимаренко был крайне возмущен данным проступком и потребовал немедленного проведения служебного расследования.
Сегодня разбирательство завершено. Комиссия признала виновными двух человек – сотрудника, допустившего картографическую ошибку и руководителя агентства по рыболовству. Ивану Радченко объявлен выговор.
– Неприкосновенность государственной границы закреплена в Конституции, и любые намеки на ее искажение категорически неприемлемы! За подобную халатность необходимо наказывать самым строгим образом, – сказал глава региона.
Напомним, за поправки в Конституцию, где закреплена территориальная целостность Российской Федерации, проголосовало абсолютное большинство сахалинцев и курильчан.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:34 Сегодня Еще 85 человек подхватили коронавирус на Сахалине и Курилах
- 10:12 Сегодня Уровень преступности снизился в Сахалинской области
10:42 Сегодня Жителей Сахалинской области предупреждают об ответственности за распространение фейков в условиях пандемии
11:32 Сегодня Посетить Сахалинскую область можно по программе туристического кешбэка
- 17:12 21 Октября Студенты СахГУ познакомятся с цифровой трансформацией Южно-Сахалинска
11:32 22 Октября Аэрофлот отменяет плату за внесение изменений в авиабилеты по России
10:42 22 Октября В районе поликлиники №1 начнет работать светофор
14:32 22 Октября Единую вакцину против гриппа и COVID-19 создадут в России
12:04 2 Октября Почти 25 тысяч молодых деревьев высадили в Сахалинской области в рамках акции «Сохраним лес-2020»
13:12 30 Сентября Сахалинские пожарные спасли кошку и сделали для нее домик
17:12 6 Октября В новом микрорайоне Дальнего идет строительство еще одного детского сада с бассейном
16:42 30 Сентября В Южно-Сахалинске с 1 октября стартует отопительный сезон
Выбор редакции
- 15:04 23 Октября Главврач больницы в Коммунарке проведет телемост для дальневосточных врачей
- 14:32 22 Октября Единую вакцину против гриппа и COVID-19 создадут в России
- 13:12 30 Сентября Сахалинские пожарные спасли кошку и сделали для нее домик
- 12:32 23 Сентября В Южно-Сахалинске впервые за полвека возводят современный военный госпиталь
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
10:32 13 Октября Об опасности ротавирусной инфекции рассказала главный внештатный инфекционист Сахалинской области
11:14 18 Сентября Комментарий о книге «Си Цзиньпин о государственном управлении»
- 09:34 22 Июня Банк России сделал деньги рекордно дешевыми
- 10:32 2 Июня Правительство разработало план восстановления занятости и доходов россиян
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?