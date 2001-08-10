Сахалинского чиновника уволили за грубую картографическую ошибку

Увольнение произошло сразу после заседания рабочей группы по поддержке предпринимательства в Сахалинской области. В презентации была использована карта из японского информационного ресурса в Интернете. Курильские острова были окрашены в тот же цвет, что и японский остров Хоккайдо.

Данные слайды участниками совещания были расценены как недопустимая халатность. Губернатор Валерий Лимаренко был крайне возмущен данным проступком и потребовал немедленного проведения служебного расследования.

Сегодня разбирательство завершено. Комиссия признала виновными двух человек – сотрудника, допустившего картографическую ошибку и руководителя агентства по рыболовству. Ивану Радченко объявлен выговор.

– Неприкосновенность государственной границы закреплена в Конституции, и любые намеки на ее искажение категорически неприемлемы! За подобную халатность необходимо наказывать самым строгим образом, – сказал глава региона.

Напомним, за поправки в Конституцию, где закреплена территориальная целостность Российской Федерации, проголосовало абсолютное большинство сахалинцев и курильчан.