Сахалинка намерена прорваться на "Последнего героя"
Уроженка Сахалина Виктория Думанская вступила в борьбу за право представлять регион в числе участников очередного сезона популярного шоу "Последний герой", которое сейчас выходит на канале ТВ3. По условиям онлайн-кастинга, который сейчас проходит по всей России, она записала видеоролик, в котором рассказала о себе.
Виктории 35 лет, 10 лет назад она переехала в Санкт-Петербург, где работает дизайнером. Она призналась, что попасть на "Последнего героя" хотела давно, с детства смотрела это шоу и переживала за участников. Стать "героем" девушка хочет не ради того, чтобы что-то доказать себе или окружающим, а потому что "очень любит поесть".
Как рассказала Виктория корреспонденту astv.ru, "Последнего героя" в её детстве смотрела вся семья, причём в то время в посёлке, где она жила, телевизор показывал всего три канала. Оказаться среди участников проекта ей хотелось ещё в школьные годы, но она понимала, что ей будет невозможно тягаться со взрослыми. Теперь она уверена, что может составить конкуренцию, и надеется, что мечта осуществится.
"Если получится, а я думаю, что всё получится, мне бы хотелось представлять Сахалин. Не Санкт-Петербург, а именно Сахалин - мою малую Родину, которая многому меня научила, где находятся все мои родственники. Живя на Сахалине, мы очень много ходили в походы: выживали в метели, ставили палатки на снегу, неоднократно забирались на гору Лопатина, доставали из-под снега брусничные листья, чтобы заварить чай. То есть подготовка есть. А это шоу - это новая грань раскрытия себя и выживания уже в других условиях: не в холоде, а в жаре", - поделилась Виктория Думанская.
Она уточнила, что в южных странах она бывала и, если честно, не очень хорошо переносит жару. Но если рядом будет вода, то всё будет отлично. Также Виктория призналась, что из испытаний, с которыми она может столкнуться на "Последнем герое", её больше всего тревожат те, где нужно есть тропических насекомых - что-нибудь тухлое, шевелящееся и цепляющееся за язык.
"Я не жду лёгких испытаний, но больше нравятся те, что на выносливость, на силу. А лёгкими мне кажутся те, которые связаны с логическими решениями: собирать пазлы, закидывать кокосы и так далее. Если расценивать по 10-бальной школе, то это, наверное - 3 по сложности, а вот съесть какую-нибудь неприятную тухлую фигню - это 10", - добавила Виктория.
В этом году онлайн-кастинг проходит на площадке "ВКонтакте". Он продлится до 31 октября. После этого жюри поедет с офлайн-кастингами в 5 городов, из которых придёт больше всего заявок. Поддержать Викторию можно, поставив лайк под этим видео.
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