На улице Пограничной в Южно-Сахалинске украсили двор

Мероприятия на Пограничной, 20 и 22 были реализованы жителями — членами территориального общественного самоуправления (ТОС) — на средства муниципального гранта.

Напомним, в Южно-Сахалинске ежегодно проводится конкурс социальных проектов по благоустройству территорий ТОС. Победители получают до 500 тысяч рублей на реализацию собственных идей.

- В рамках муниципального гранта в этом году мы реализуем уже второй проект. Мы хотим, чтобы наш двор стал узнаваем, - рассказала председатель ТОС «Пограничная, 22» Анна Григорьева. - Самостоятельно мы бы никогда не осилили то, что смогли сделать при поддержке города. Огромное спасибо администрации за такую возможность.

На выделенные средства было проведено масштабное озеленение двора с завозом растительного грунта, установлены фигурные подставки для кашпо на морскую тематику и ограждения для палисадников. Кованые изделия помог изготовить южно-сахалинский предприниматель.

Анна Григорьева отметила, что по сравнению с прошлым годом активность жителей возросла, все больше соседей вникают в проблемы двора, предлагают свою помощь.

В следующем году на Пограничной, 20 и 22 хотят озеленить и оградить заборчиком детскую площадку, чтобы гулять маленьким южносахалинцам было не только комфортно, но и безопасно.

По информации ведущего советника департамента внутренней политики администрации города Татьяны Первухиной, в настоящее время в областном центре действует 81 ТОС. Благодаря им инициативные граждане имеют возможность решать важные проблемы, в первую очередь вопросы благоустройства, при непосредственной поддержке муниципалитета. Получить помощь в организации ТОС или информацию о конкурсе социальных проектов по благоустройству можно по телефону 300-814, доб. 7.