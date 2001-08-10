Ситуация с COVID-19 может стабилизироваться в России в начале декабря

Ситуация с коронавирусной инфекцией в России может стабилизироваться в первой декаде декабря. Об этом заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, пишет ТАСС.

"Сейчас мы находимся в фазе роста. По законам эпидемиологии он продолжается в среднем 2-2,5 инкубационных периода по 14 дней. Таким образом, период, когда можно говорить о какой-либо стабилизации, - это первая декада декабря", - сказал он.

Эксперт считает, что в долгосрочной перспективе прийти к нулю выявляемых в день случаев заражения COVID-19 вполне реально.

"Но мы знаем абсолютно четко, что на сегодня переболели менее 1% на планете Земля, в том числе и в России. Если переболеет 30%, темпы прироста замедлятся, а после 60-70% иммунной прослойки коллективного иммунитета мы выйдем на ситуацию, когда вирус перейдет в сезонный, тогда и ситуация будет более предсказуемая. Повторяюсь, что быстрее достичь этих сроков нам поможет вакцинация", - отметил Горелов.