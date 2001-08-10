Тихоокеанское
информационное агентство
28 Октября 2020
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15:04, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Часть улицы Первомайской в Корсакове закроют для проезда до конца декабря

Часть улицы Первомайской в Корсакове закроют для проезда до конца декабря
Часть улицы Первомайской в Корсакове закроют для проезда до конца декабря.
 
Как сообщают в районной администрации, причина ограничений - проведение работ по прокладке сетей теплоснабжения. Движение закроют с 28 октября по 31 декабря (от пересечения улиц Первомайской и Строительной до пересечения улиц Комсомольской, Первомайской и Строительной).

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